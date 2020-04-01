Москва, , 05:20 — REGNUM Сроки прохождения техосмотра для автомобилей в России будут изменены в соответствии поправками в закон о дополнительных полномочиях правительства РФ, которые 31 марта приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Изменения освобождают от техосмотра автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет (с года выпуска в обращение включительно).

Необходимость проведения техосмотра раз в 24 месяца предусмотрена для машин, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, раз 12 месяцев — для ТС старше 10 лет.

Новый порядок прохождения техосмотра будет распространяться на автомобили, мотоциклы, грузовые машины и такси.

Нормы вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки предложены ко второму чтению комплексного законопроекта, который наделил правительство России дополнительными полномочиями из-за распространения коронавируса.