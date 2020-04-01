Мехико, , 05:20 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Мексике достигло 1215, сообщил глава эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа 31 марта в Twitter.

За последние 24 часа в стране скончался один пациент с данным диагнозом. Всего с начала пандемии в Мексике зарегистрировано 29 летальных случаев от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта власти Мексики объявили в стране режим чрезвычайной ситуации, действующий до 30 апреля.

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