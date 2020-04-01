Благовещенск, , 05:27 — REGNUM В Белогорске с введением режима самоизоляции и предотвращения распространения коронавирусной инфекции сокращено число рейсов общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Отмечается, что пассажирские перевозки будут осуществляться на всех маршрутах, но с интервалом движения автобусов от 20 минут до 55 минут. Также сообщается, что транспортные компании усилили работу по дезинфекции салонов транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье по решению властей региона часть автотранспортных средств правительства передана в пользование медицинским бригадам, работающим по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.