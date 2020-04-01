Южно-Сахалинск, 1 апреля 2020, 05:25 — REGNUM Сахалинская область вошла в число регионов, в которых введён режим самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Режим самоизоляции продлиться до 5 апреля.
Согласно указу губернатора Валерия Лимаренко, все граждане области должны оставаться дома. Выходить можно только за медицинской помощью, в ближайший магазин и для выгула домашнего животного.
Как сообщало ИА REGNUM, режим полной самоизоляции введён в Приморье.