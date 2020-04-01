Владивосток, , 05:05 — REGNUM В Приморье приостановлено финансирование профессиональных спортивных клубов в сезоне 2020−2021 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Решение было принято региональным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Как рассказал министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, это решение продиктовано новыми реалиями. Решение, однако, не затронет юношеские и детские команды.

«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья решили запретить из-за пандемии коронавируса пребывание людей в лесу.