Варшава, , 04:59 — REGNUM В новых «обоях» для рабочего стола на тему предстоящей игры Cyberpunk 2077 обнаружили «пасхалку» (скрытую отсылку) к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Об этом 31 марта сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1244603352509538304

На изображении показан главный герой, сидящий в вагоне метро, за стеклом которого находится толпа и штурмующая этот вагон группа спецназа. Пользователи сети заметили, что на скамье, на которой сидит персонаж и некий мужчина в наушниках, написана фраза: «Он похож на с???», которую в одной из сцен фильма Тарантино произносит герой Сэмюэла Л. Джексона.

Издание отмечает: пока не ясно, что именно разработчики хотели сказать этой «пасхалкой», однако можно предположить, что в игре подобных скрытых отсылок будет очень много.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года. Разработкой игры занимается известная польская студия CD Projekt RED, ранее выпустившая популярные игры по вселенной «Ведьмак» Анджея Сапковского.

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