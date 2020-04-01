Скопье, , 08:58 — REGNUM 31 марта Ассоциация банков Северной Македонии приняла решение предоставить получателям кредитов отсрочку до полугода (то есть до максимум до 30 сентября) в связи с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Ассоциации подчеркнули, что данная отсрочка будет предоставляться лишь тем юридическим и физическим лицам, которые в действительности не имеют возможности выплачивать проценты по кредитам в связи с потерей работы, прекращением работы компании, снижением заработной платы и т.д. на фоне пандемии.

«Конечно же, все те, кто может, должны продолжить делать это (выплачивать проценты по кредитам, ИА REGNUM). Таким образом они проявят солидарность со всеми теми, кто действительно нуждается в помощи в ходе кризиса, вызванного коронавирусом», — говорится в заявлении Ассоциации.