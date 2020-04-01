Кейптаун, , 04:53 — REGNUM Новых 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было зафиксировано в ЮАР за последние сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 1353. Количество летальных случаев от заболевания COVID-19 в стране достигло пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в ЮАР начали массово проверять на наличие коронавируса нового типа. По словам президента страны Сирила Рамафоса, проверки в первую очередь затронут жителей трущоб и неблагополучных районов.

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