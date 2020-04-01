Оттава, , 04:44 — REGNUM Канадский ретейлер Play N Trade Vancouver Island стал принимать предзаказы на новую консоль Sony PlayStation 5. На это 1 апреля обратил внимание портал Screen Rant.

На Facebook-странице Play N Trade было опубликовано сообщение, что сделать предзаказ на PS5 можно, заплатив 559,99 канадских долларов (около 31 тыс. 160 рублей).

Стоит отметить, что представители компании сообщили журналистам: если впоследствии Sony назовёт иную цену консоли, окончательная цена «будет скорректирована».

https://www.facebook.com/PlayNTradeVI/photos/a.501271391753/10159497007956754/

На сегодня Sony пока не назвала стоимости своей новой консоли. Ранее некоторые эксперты выдвинули предположение, что цена PlayStaion 5 вряд ли будет меньше $500.

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