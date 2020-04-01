Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по физике, американский ученый Филип Уоррен Андерсон умер в США в возрасте 96 лет, сообщает журнал Science.

Ученый скончался еще 29 марта.

Напомним, в 1977 году Филип Уоррен Андерсон получил Нобелевскую премию по физике за работы по электронной структуре магнитных и неупорядоченных структур. Он проработал в Принстонском университете 45 лет.

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