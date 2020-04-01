Хабаровск, , 05:01 — REGNUM Непонятная ситуация сложилась в Хабаровском крае с введением режима самоизоляции. Введён он или нет? Для всех или только для группы риска — официальных документов нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края о введении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, находящихся на диспансерном учете, сообщили ряд краевых и федеральных СМИ.

Например, об этом, со ссылкой на пресс-службу губернатора края Сергея Фургала сообщил ТАСС.

Но на официальном сайте губернатора об этом — ни слова. На сайте создан специальный раздел «Коронавирус». Но и там об этом ничего не говорится.

На сайте минздрава Хабаровского края также тишина, равно, как и в Instagram министерства. На сайте Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю — та же картина. Официального документа за подписью губернатора, либо главного санитарного врача края никто не видел.

Как быть в данной ситуации — никто не знает. Потому граждане продолжают жить как жили — без самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье введён режим полной самоизоляции. Официальное сообщение об этом, с подробной инструкцией для граждан, размещено на официальном сайте губернатора и правительства региона.