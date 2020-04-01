Якутск, , 04:42 — REGNUM В Якутии весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по борьбе с короновирусом.

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Руководитель Роспотребнадзора республики Маргарита Игнатьева сказала, что вирусологические лаборатории Якутии на коронавирус обследовали около 3 тысяч человек. С 27 марта открылась одна лаборатория республиканской клинической больницы №3, а 30 марта подключилась лаборатория Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

«В сутки делаем более 350 анализов. Перед учреждениями здравоохранения городов Мирный, Алдан, Нерюнгри поставлена задача, чтобы к концу этой недели и в этих городах также открылись лаборатории, перепрофилированные на выявление коронавируса. В 24 больницах есть оборудование, которое можно будет в дальнейшем тоже использовать для диагностики инфекции», — пояснила Маргарита Игнатьева.

В окружении 16 заболевших находятся под медицинским наблюдение все 394 контактных лица, из них 19 человек — в стационаре, 175 человек были изолированы в обсерватор, на дому в самоизоляции, также под наблюдением врачей — 200 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта из больницы был выписан первый выздоровевший от коронавируса мужчина.

В регионах РФ повсеместно вводится режим полной самоизоляции.