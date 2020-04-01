Ханты-Мансийск, , 04:29 — REGNUM В Югре с 1 апреля введён режим самоизоляции для жителей региона. Соответствующее постановление подписала вечером 31 марта губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Жителям Югры предписано не покидать места проживания. Исключение составляют следования к месту работы, к ближайшим аптекам и продовольственным магазинам, вынос мусора, выгул домашних питомцев. При этом необходимо соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

Органы власти переходят на дистанционный режим работы. Консультирование возможно посредством интернета и телефонной связи.

Закрываются учреждения государственной регистрации заключения и расторжения брака, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Запрещено посещать леса, парки, скверы.

Напомним, в Югре на 31 марта подтверждено семь случаев заражения SARS-CoV-2 (COVID — 19). Шестеро заболевших проживают в Сургуте, и один случай зарегистрирован у вахтовика с Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе.

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