Бойсе, США, , 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 23.52 по местному времени (02.52 мск). Эпицентр толчков был расположен в 126 км от столицы штата и залегал на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта на индонезийском острове Сулавеси были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.

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