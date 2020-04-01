Ханты-Мансийск, , 04:08 — REGNUM В Югре на 31 марта подтверждено семь случаев заражения SARS-CoV-2 (COVID-19). Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО по профилактике новой коронавирусной инфекции со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Шестеро заболевших SARS-CoV-2 (COVID-19) проживают в Сургуте, и один случай зарегистрирован у вахтовика с Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе. Два новых случая, как и прежние, носят завозной характер.

По словам руководителя департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, на Приобское месторождение выехали две бригады медиков.

«Более 200 сотрудников осмотрены на месте. Госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска десять человек с признаками инфекционного заболевания, которое требует уточнения», — заявил директор депздрава ХМАО.

Отметим, что данные сайта Стопкоронавирус.ру показывают недостоверную информацию. Там на 31 марта в ХМАО лишь пять зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.

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