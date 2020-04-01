Москва, , 03:50 — REGNUM Максимальные усилия прикладывают ведомства России для того, чтобы помочь вылететь на родину гражданам РФ, которые не могут покинуть Катар из-за ограничений по карантину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 марта на брифинге.

Она заверила, что власти королевства также ведут необходимую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство сократило количество чартеров для эвакуации своих граждан из-за рубежа, а также установила лимит на прибывающих пассажиров — через аэропорт «Шереметьево» не более 500 человек в сутки, через воздушные гавани других городов — не более 200 человек в сутки.

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