Петрозаводск, , 03:48 — REGNUM Карелия стала вторым российским регионом, где из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели существенные ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение 31 марта подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В документе отмечается, что продажа алкоголя будет разрешена в магазинах только с 10:00 до 14:00.

Документ также предусматривает перечень мер для обеспечения режима самоизоляции. Покидать место проживания можно будет только в исключительных случаях: если нужна экстренная медпомощь, на работу, в магазин или аптеку, вынести мусор, для выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома, при необходимости ухода за инвалидами и пожилыми.

Ранее аналогичные меры были введены в Якутии.

Добавим, сегодня в Карелии, предварительно, коронавирус выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.

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