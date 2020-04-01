Москва, , 03:38 — REGNUM За нарушение режима самоизоляции жителей Москвы предложили штрафовать на сумму в 4 тыс. рублей, соответствующий законопроект 31 марта внесён в Мосгордуму.

Аналогичная мера предусмотрена для тех, кто нарушает карантинный режим с использованием автомобиля. Предполагается, что нарушителей будут отслеживать при помощи камер видеонаблюдения.

За повторное нарушение режима предусмотрены увеличенные штрафы: для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс.; юридических — от 300 тыс. до 500 тыс.

Рассмотрение документа об ответственности за нарушение режима самоизоляции запланировано на среду, 1 апреля.

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