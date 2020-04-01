Сиань, Китай, , 03:28 — REGNUM Свыше 300 тонн поставок для борьбы с эпидемией нового коронавируса будет направлено из столицы китайской провинции Шэньси города Сианя в Европу, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Первая партия грузов весом более 20 тонн была собрана со всего Китая и выслана в Европу через Сианьский международный аэропорт в германский Лейпциг в 3:30 по местному времени 31 марта. В первую партию помимо прочего входит 2 млн пар медицинских перчаток и свыше 30 тонн защитных костюмов.

Более тринадцати грузовых рейсов, как ожидается, будет совершено для переправки грузов, накопленных в Сиане в Европу, включая лицевые маски, защитные костюмы и аппараты вентиляции легких. Грузы будут распространены по разным странам Европы после прибытия в Германию.