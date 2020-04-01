Пекин, , 03:19 — REGNUM У тридцати пяти китайских студентов, обучающихся за рубежом был диагностирован новый коронавирус, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

По информации китайских посольств и консульств в разных странах мире, все студены, у которых был выявлен COVID-19, в настоящее время получают необходимое лечение, из них 11 уже выздоровели, сообщила представитель Министерства образования КНР Лю Цзинь во время пресс-конференции в Пекине.

Всего коло 1,42 млн из 1,6 млн китайских студентов, обучающихся за рубежом, в настоящее время там же и остаются.