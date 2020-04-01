Токио, , 03:17 — REGNUM Более 200 случаев заболевания коронавирусной инфекции за сутки выявили в Японии, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что это наибольшее число выявленных случаев за сутки в стране с начала пандемии коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Японии достигло 2229, за исключением 712 зараженных на борту лайнера Diamond Princess.

Из них 521 случай приходится на столицу Японии Токио. Второй по числу заболевший — город Осака, там заболели коронавирусной инфекцией 244 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его заместитель Таро Асо приняли решение не посещать деловые совещания из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что глава японского правительства и его заместитель будут по очереди руководить работой коллектива.

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