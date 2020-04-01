Пекин, , 03:15 — REGNUM Китай вывел из нищеты более 6,74 млн инвалидов на конец 2019 года, что составляет 93% от общего числа бедняков-инвалидов в стране, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Бедность среди инвалидов в восьми провинциях, включая Цзянсу была полностью побеждена за прошедший од, сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР. Подушевой доход бедных семей с инвалидами составлял 2776 юаней (около $391,8) в 2015 году и вырос до 8726 юаней в 2019 году.

В шесть провинций, где насчитывается более 30 тыс. бедняков-инвалидов, будут направлены члены специальных комиссий, которые должны будут оценить ситуацию и разработать меры выведения их из нищеты.

В частности, таким людям будут предоставлены субсидии и оказаны прочие меры поддержки. После выявления всех существующих проблем, за 2020 год власти Китая намерены вывести оставшихся 479 тыс. бедняков-инвалидов из нищеты.