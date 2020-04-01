Сан-Сальвадор, , 02:59 — REGNUM Первый пациент с заболеванием коронавирусной инфекцией умер в Сальвадоре, заявил президент страны Найиб Букеле на своей странице в Twitter.

«Первая смерть от COVID-19 в Сальвадоре», — заявил он.

Отметим, по последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране составляет 32 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом нового типа в Сальвадоре подтвердили 18 марта. Первым пациентом стал гражданин страны, совершивший поездку в Италию.