Гуанчжоу, Китай, , 02:56 — REGNUM Всего около 50 млрд юаней (около $7,04 млрд) будет вложено в развитие сетей связи 5G в 2020 году в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций трех крупнейших операторов связи провинции — компаний Guangdong Telecom, Guangdong Mobile и Guangdong Unicom в развитие нового стандарта связи в регионе превысит 40 млрд юаней, сообщил представитель Гуандунской администрации связи Ли Минь во время пресс-конференции.

По его словам, регион планирует построить 60 тыс. базовых станций связи пятого поколения в 2020 году, увеличив таким образом их общее число в регионе до 100 тыс. и покрыв тем самым более 90% населения провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай намерен построить 600 тыс. станций связи 5G до конца года