Пекин, , 02:51 — REGNUM Китай намерен ускорить развитие сетей связи пятого поколения строительством более чем 600 тыс. базовых станций 5G по всей стране до конца 2020 года, сообщили 31 марта в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Города окружного уровня, как ожидается, получат доступ к 5G в течение года, при чем ключевые уезды и посёлки страны будут покрыты связью в первую очередь. Это же касается и туристических достопримечательностей страны.

Порядка 164 тыс. станций связи 5G было построено по всему Китаю на конце февраля. Предприятия сферы телекоммуникаций будут стимулировать потребление услуг связи пятого поколения, а также переход пользователей на новые стандарты связи. По данным министерства, в Китае на 26 марта текущего года насчитывалось 26 млн пользователей сетями 5G.