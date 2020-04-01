Москва, , 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Одновременно будут увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан.

По данным Минтруда РФ, индексация коснётся пенсий 3,8 млн граждан, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинство из которых получают ее в связи с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).

На индексацию в текущем году будет направлено 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.

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