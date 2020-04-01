Пекин, , 02:43 — REGNUM Первый грузовой аэропорт Китая начнет функционировать в городе Эчжоу провинции Хубэй центральной части Китая в конце 2021 — начале 2022 года, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Строительство аэропорта началось во второй половине 2019 года и возобновлено недавно, после смягчения карантинного режима на фоне эпидемии нового коронавируса в стране, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Аэропорт Эчжоу станет первым целиком грузовым воздушным портом Китая, крупным грузовым хабом и фидерным аэропортом. Планируемый годовой товарооборот аэропорта должен достигнуть 3,3 млн тонн к 2030 году.

Эчжоу расположен в центральном Китае, откуда имеется доступ к крупнейшим городам страны в течение менее чем полутора часов. Прежде всего аэропорт призван дать импульс развитию электронной коммерции в стране.