Сан-Франциско, США, , 02:33 — REGNUM Компания Niantic, являющаяся разработчиком игр Pokemon Go и Harry Potter: Wizards Unite, созданных на основе технологии дополненной реальности, приобрела стартап 6D. ai, специализирующийся на создании 3D-карт. Об этом 31 марта сообщил портал Engadget.

Ожидается, что команда 6D. ai займётся разработкой среды дополненной реальности в масштабе планеты. Издание отмечает, что благодаря этому Niantic сможет добавить много нового в свои проекты. В частности, ранее разработчик намекал, что геймеры в будущем смогут находить места обитания существ в Pokemon Go или видеть драконов, приземляющихся на здания.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Niantic решила внести изменения в игру Pokemon GO в связи с эпидемией коронавируса. В частности, разработчики увеличили эффективность большинства игровых предметов, чтобы предоставить геймерам возможность ловить покемонов около своего дома.

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