Маскат, , 02:28 — REGNUM Первый летальный случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердило министерство здравоохранения Омана, сообщает агентство ONA.

По его данным, первым умершим в Омане пациентом с COVID-19 стал 72-летний мужчина. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Омане подтверждено 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За три дня число заболевших выросло со 131 до 192.

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