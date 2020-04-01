Монтрёй, Франция, , 02:19 — REGNUM Французский издатель и разработчик видеоигр Ubisoft решил присоединиться к другим компаниям и представил своё предложение геймерам, которые находятся в режиме самоизоляции в условиях карантина. Публикация была размещена 31 марта на его сайте.

В рамках месячной программы Ubisoft предоставил бесплатный доступ к играм, предложил скидки и ивенты (внутриигровые мероприятия). В частности, с 31 марта по 3 апреля 2020 года геймеры могут скачать игру Rayman Legends.

В«ближайшие дни и недели» компания также выйдет с новыми предложениями бесплатных игр и ознакомительных версий Assassin's Creed, Just Dance и других проектов.

Rayman Legends — это платформер (игра, в котороя для достижения результата персонажу необходимо передвигаться по платформам), сюжет которого рассказывает о приключениях героя по имени Рэймен. Релиз игры состоялся 29 августа 2013 года, она является прямым продолжением Rayman Origins.

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