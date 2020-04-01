Лхаса, Китай, , 02:19 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая была запущена в эксплуатацию самая высотная фабрика лицевых масок, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Фабрика расположена в городе Нагчу, где средняя высота поверхности суши превышает 4500 метров над уровнем море. Площадь фабрики составляет 400 квадратных метров. Она была сконструирована инженерами из восточной китайской провинции Чжэцзян.

Объем инвестиций в проект составил порядка 4 млн юаней (около $564 тыс.). Фабрика способна производить до 120 тыс. лицевых масок в день, сообщил ответственный за фабрику Нгоеджуб.

«Производство масок в значительно степени снизит нехватку масок в регионе и предоставит необходимые для профилактики эпидемии материалы для Нагчу, что, в свою очередь, облегчит возобновление начала работы предприятий», — заявил чиновник из города Нагчу Ли Дун, добавив, что на фабрике будут задействованы местные жители с целью увеличения их доходов.

Пока на фабрике трудоустроено 15 местных жителей, она уже получила заказ на производство 550 тыс. лицевых масок.