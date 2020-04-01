Вашингтон, , 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.

«Мы ожидаем где-то между 100 тысячами и 200 тысячами смертей», — заявила она.

Биркс добавила, что свой прогноз она основывает на данных, полученных от властей американского штата Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп предупредил американцев о грядущих «двух тяжелых неделях» из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он также призвал жителей США соблюдать все предписания властей и медработников.

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