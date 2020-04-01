Чанчунь, Китай, , 01:54 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-востоке Китая планирует озеленить более 90 тыс. га земель, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Будучи одной из ключевых провинций Китая в области лесного хозяйства, провинция приняла решение сделать апрель, начиная с 2020 года месяцем озеленения на ежегодной основе, сообщил директор местной администрации лесничества.

Граждан провинции будут подталкивать к высаживанию от трех до пяти деревьев на человека ежегодно, а также жертвовать денежные средства на озеленение и участвовать в волонтерской деятельности в этой сфере.

Всего 80 тыс. га деревьев было высажено в провинции Цзилинь в 2019 году, а общая доля засаженных лесами земель региона достигла 43,78%.