Чанша, Китай, , 01:47 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хунань, граничащей с бывшим эпицентром эпидемии нового коронавируса провинцией Хубэй, понизили уровень экстренного реагирования до третьего, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, ранее, 10 марта уровень реагирования был понижен с высшего первого до второго, теперь же он снижен еще сильнее в связи с успешностью мер сдерживания инфекции.

Хунань продолжит внедрят меры профилактики «импортных» случаев заражения коронавирусом для недопущения нового витка эпидемии. Всего в регионе в настоящее время не имеется ни одного нового подтвержденного случая заражения коронавирусом.