Доха, , 01:38 — REGNUM Планы уменьшить на 90% объемы полетов катарской авиакомпании Qatar Airways из-за резкого сокращения спроса на них обнародовал директор по операционной деятельности международного аэропорта Хамад в Катаре Бадр аль-Мир, 31 марта в ходе на пресс-конференции.

По его словам, авиасообщение уже ограничено на 75%. Он отметил, что примерно 40% сотрудников аэропорта Катара будут отправлены в отпуска. Аль-Мир подчеркнул, что объект не прекратит деятельность полностью, поскольку существует необходимость выполнять гуманитарные рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Qatar Airways на пяти самолетах доставила в Китай 300 тонн медицинской помощи для борьбы с новым коронавирусом.

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