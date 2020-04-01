Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Соединенные Штаты ждут «трудные две недели» в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», — заявил он.

Трамп добавил, что после этих «тяжелых» недель будет виден и «свет в конце тоннеля».

«Сейчас всем американцам абсолютно необходимо следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», — добавил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 марта, по данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерли 770 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 за сутки в стране с начала пандемии.

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