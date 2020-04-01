Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Администрация «королевской битвы» (игра, в которой по итогу матча должен остаться лишь один его участник) Call of Duty: Warzone заблокировала около 50 тыс. аккаунтов игроков с момента релиза. Об этом 1 апреля сообщили разработчики в своём блоге.

https://twitter.com/InfinityWard/status/1245081432462000128

Отмечается, что основной причиной блокировки являлись «читы» (нечестные методы, позволяющие геймерам доминировать в игре). Создатели Call of Duty: Warzone заявили, что они борются с «читерами» 24 часа в сутки и семь дней в неделю, и будут продолжать бороться далее. В своём сообщении они описали те инструменты, которые используют для «отлова» нечестных геймеров.

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта 2020 года. Игра является бесплатной и не требует покупки Call of Duty: Modern Warfare, вышедшей в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы выставки видеоигр Gamescom 2020 рассказали о своих планах