Абуджа, , 01:03 — REGNUM Депутаты палаты представителей Нигерии согласились отдать свою зарплату за последующие два месяца и направить ее на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам спикера нигерийского парламента, эти средства пойдут на закупку медицинских принадлежностей для врачей и медработников, которые находятся на передовом крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Зарплаты депутатов будут направлены в национальный фонд помощи Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта нигерийские власти ввли режим карантина в городе Лагосе. Карантин продлится в городе в течение двух недель. На тот момент в Нигерии подтвердили 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и две смерти от коронавируса нового типа.

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