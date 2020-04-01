Кёльн, Германия, , 01:01 — REGNUM Организаторы Gamescom 2020 сообщили, что они пока не приняли окончательное решение по поводу формата проведения будущей выставки видеоигр. Информация была опубликована 31 марта на официальной Twitter-странице мероприятия.

Администрация аккаунта сообщила, что во время Gamescom 2020 будет проводится вечерняя трансляция, а основные события будут проведены в цифровом формате. Окончательное решение о возможном проведении оффлайн-мероприятия будет принято примерно в середине мая 2020 года.

https://twitter.com/gamescom/status/1244998826315972608

Выставка видеоигр Gamescom ежегодно проводилась в Кёльне (Германия), в выставочном центре Köln Messe в августе. Самое первое мероприятие прошло в 2009 году.

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