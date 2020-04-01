Санкт-Петербург, , 00:53 — REGNUM Сотни граждан России ожидают вылета домой из транзитного аэропорта Дохи (Катар) более суток. Об этом они сообщают в социальных сетях. Среди застрявших пассажиров оказались москвичи, петербуржцы и жители других городов страны. Они утверждают, что не могут попасть в РФ из-за ограничений на полеты в связи с коронавирусом.

«Здесь застряло 500 россиян, мы все прилетели из разных стран: с Бали, из Камбоджи, из Таиланда. У нас у всех здесь была пересадка в Москву и Питер. Нас здесь уже держат около суток, и только что нас хотели отправить обратно в те страны, откуда мы прилетели. И, конечно же, мы не можем туда попасть, потому что те страны все закрыты. И вообще мы хотим домой. И большой вопрос к российскому правительству, которое декларирует, что оно вернет всех граждан на родину. Qatar Airways готов везти нас, но Россия нас не принимает», — утверждает одна из пассажирок Ирина Розенберг в Facebook.

Она снимала на видео загруженный аэропорт, пока представитель службы безопасности в медицинской маске не потребовал прекратить съемку.

Отметим, количество застрявших в аэропорту Дохи российских пассажиров варьируется у различных свидетелей, но самые минимальные оценки составляли 200−300 человек.

По словам Ирины Розенберг, речь идет о гражданах, которые должны были улететь тремя рейсами в Москву и одним — в Петербург. Сама туристка прибыла из Денпасара, где на тот момент — 30 марта — отменили все вылеты, помимо ее рейса до Дохи и внутреннего — в Сурабайю.

Розенберг утверждает, что к вечеру 31 марта аэропорт посетил российский консул, но помочь ничем не смог.

«Приехал консул. Хорошая психологическая подготовка… Обещает за три дня решить вопрос», — возмущается туристка. По ее словам, Qatar Airways предоставляет пассажирам только ваучеры на еду и воду, но не гостиницу, так как компания готова отправить туристов домой, если Россия даст добро на вылет.

Табло международного аэропорта Дохи свидетельствует, что все шесть рейсов до Москвы на 31 марта и 1 апреля — от Qatar Airways, S7 и Srilankan Airlines — отменены. Рейс в Петербург, который должен был вылететь около 23:00 31 марта, отложен до полудня 1 апреля. Других рейсов в Петербург в расписании не значится.

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