Ханой, , 00:40 — REGNUM Три случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили во Вьетнаме 31 марта, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Среди новых пациентов один — работник компании, предоставляющей услуги больнице в Ханое. Ранее среди сотрудников этой компании уже выявляли случаи заболевания COVID-19. Двое других пациентов — гражданин Бразилии, жена которого ранее была заражена коронавирусом, а также вьетнамец, работавший шоферов для этой бразильской семьи.

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Вьетнаме достигло 207. Также за прошедшие сутки два человека вылечились и были выписаны из медучреждений. Ни одного летального случая заражения коронавирусом на территории Вьетнама пока не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта во Вьетнаме ужесточили ограничительные меры для жителей страны из-за пандемии коронавируса нового типа. Режим самоизоляции будет действовать с 1 апреля в течение 15 дней. Гражданам Вьетнама предписали оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости.

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