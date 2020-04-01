Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Разработчики Minecraft Dungeons назвали точную дату релиза предстоящей игры. Информация была опубликована 31 марта на портале Minecraft.net.

Minecraft Dungeons выйдет в продажу 26 мая 2020 года, версия Standard Edition обойдётся геймерам в $20, Hero Edition — в $30. Купившие второй вариант в дальнейшем получат доступ к двум предстоящем дополнениям.

Стоит отметить, что предзаказ могут сделать только владельцы ПК, работающих под управлением Windows, обладателям консолей придётся ждать дня релиза.

Согласно описанию разработчиков, Minecraft Dungeons будет отличаться от обычного Minecraft отсутствием возможности постройки домов и манипуляций с блоками. В игре будет присутствовать множество случайных элементов и каждое новое прохождение будет отличаться от предыдущего. Геймеры смогут создавать различные классы персонажей и собственный стиль боя с монстрами.

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