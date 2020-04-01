Скопье, , 08:10 — REGNUM Во вторник, 31 марта, в Северной Македонии было выявлено 44 новых случаев заболевания болезнью, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

За последние сутки в стране было проведено 392 теста на коронавирус — резкое увеличение количества обследований стало возможно благодаря помощи из Китая. Всего в стране подтверждено 329 случаев заражения.

За последние сутки двое граждан страны стали жертвами заболевания COVID-19 — 45-летняя женщина из города Куманово и 78-летняя жительница города Дибра. Обе женщины страдали от повышенного давления. Ещё четверо пациентов находятся в критическом состоянии.

Обследование на коронавирус в Северной Македонии прошли 3518 человек.

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