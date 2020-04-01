1 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Игорь Свирин, , 15:25 — REGNUM Когда мы делали в Южном Реутове репортаж, то подумать не могли, что ровно с теми же проблемами столкнулись и в другой, северной части некогда наукограда. Единственное несущественное отличие заключается в том, что в южной части города застраивали чистое поле и разошлись так, что яблоку негде упасть, а в северной — разрушают десятилетия назад сложившуюся среду.

Новостройки Реутова Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В Реутове есть улица Победы. Жители нескольких домов на ее пересечении с улицей Строителей когда-то жили на тихой и спокойной улице, но потом наступила эпоха всеобщей автомобилизации. И их тихие улочки превратились в шоссе с нескончаемым потоком машин; с еще одной стороны — МКАД, а, кроме того, рядом с домами проходит ЛЭП.

Прямо скажем, окружение не из приятных, тем не мене они не унывали, поскольку у них был прекрасный зеленый двор, принимающий на себя шум и выхлопные газы. Во дворе также была детская площадка, в общем, жить как-то было можно, было где погулять с детьми и даже можно было открыть окна в квартирах. Добавлю, что зона является жилой: по соседству расположены школа, детский сад, центр социального обслуживания.

Неожиданно для граждан городская администрация решила построить в их дворе платную автостоянку на 50 машиномест. На организованном чиновниками собрании жители окружающих двор домов выразили категорическое несогласие с этой инициативой. Но, конечно же, не были услышаны. Тогда реутовчане собрали подписи и пошли по инстанциям искать правду. Процесс на какое-то время остановился, правда, ненадолго. Как только прошли выборы губернатора, во двор въехала строительная техника.

Не откладывая дела в долгий ящик, Муниципальное учреждение «Эксплуатация дорог и парковочного пространства города Реутов» быстро построила во дворе крутую автостоянку. Неожиданно выяснилось, что построенная почти вплотную к детскому саду и площадке стоянка не соответствует СанПиНам, так еще и подъехать к ней нельзя, дорог нет.

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Но и тут реутовские чиновники не растерялись: детский сад сносить, видимо, накладно, а может, еще по каким соображениям решили перетащить паркинг к детской площадке. Там как раз и подъездные пути можно было построить. Сказано — сделано, и буквально в одночасье дети остались без площадки, а старики — без лавочек, на которых проводили свободное время.

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Не найдя справедливости в кабинетах подмосковных чиновников (Губернатор избран — еще пять лет можно заниматься своими делами. Ой, о чем это я? — Конечно же служить обществу, к этому же призывает подмосковный губернатор. Прямо так и говорит, что власть должна слышать и учитывать мнение простых людей. Как администрация Реутова слышит простых людей, можно узнать из нашего репортажа), люди пошли в суд, тем более что для этого у них были веские основания.

Администрация допустила ряд грубейших нарушений. Их можно долго и подробно перечислять, указывая на то, в какой момент, какое из решений, каким законодательным актам противоречит. Но дело ведь не в этом. Люди, призванные блюсти интересы жителей вверенного им города, берут и во дворе жилых домов сносят детскую площадку, вырубают деревья, чтобы построить платный паркинг.

При этом людям который уж год обещают, что разобьют парк в полосе отчуждения МКАД. Гуляйте, дорогие реутовчане, и дышите глубже. Почему в санитарной зоне МКАД нельзя построить платную автостоянку и не отнимать у людей их двор? Действиям реутовских чиновников, безусловно, есть прозаическое, я бы даже сказал, вульгарное объяснение. Вот только объяснить я смогу после соответствующих судебных решений.

Хочу особо обратить внимание на то, что граждане не требовали чего-то несбыточного, всего лишь убрать паркинг и вернуть им их двор, а говоря шире — благоприятную среду обитания. Тут надо отдать должное реутовским судьям, коих без ложной скромности можно назвать виртуозами своего дела.

Истцы потребовали признать «незаконным Распоряжение Администрации города Реутов от 10.11.2017 № 327-РА «О предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, установлении вида разрешенного использования земельного участка и отнесении его к категории земель»; — обязать прекратить осуществление в соответствии с вышеуказанным постановлением незаконного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:48:0010401:806, площадью 1277 кв. м., расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Победы; — обязать устранить вредные последствия незаконного строительства на вышеуказанном земельном участке (демонтировать огражденный крытый парковочный комплекс, провести рекультивацию земли, высадить деревья)».

Представители реутовской фемиды умудрились в этих требованиях разглядеть притязания людей на земельный участок. Потом пришли к выводу, что истцы притязать на этот земельный участок не могут. И отказались рассматривать доводы граждан о том, что оспариваемым распоряжением администрации нарушают другие их права. Реутовчанам также отказали Мособолсуд и Верховный суд. Потом было второе дело в Реутовском суде и вновь кассации, апелляции. Осталась последняя возможность — подать жалобу на определение Мособлсуда во второй кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.

А если в саратовских судах дела решаются так же, как в подмосковных?