Москва, , 23:59 — REGNUM Пассажиропоток Московского метрополитена во вторник, 31 марта, снизился на 87% по сравнению с обычным показателем на фоне объявленного режима самоизоляции для всех жителей столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Пассажиропоток наземного транспорта, по данным департамента, сократился на 83%, загруженность пригородных электричек — на 65%, поездки на автобусах из области — на 70%.

Сообщается также, что пользованием услугами такси снизилось на 54%, каршеринга — на 49%. Общее количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось на 50%, а число ДТП сократилось на 70%.