Пирей, Греция, , 00:05 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна «Элефтериос Венизелос», которое пришвартовано в порту Пирея. Об этом 31 марта сообщил журналистам в ходе брифинга представитель минздрава Греции Сотирис Циодрас.

Круизный лайнер, принадлежащий греческой судоходной компании, выполнял рейс из Турции в испанский города Кадис, но прервал свой маршрут в связи с развитием ситуации с коронавирусом в Испании. С 22 марта судно стоит на якоре в порту греческого города Пирея, ему предписано не выходить в море.

Судно перевозило из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean. Однако из-за пандемии судно не смогло прибыть в пункт назначения. На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство.

Всего на борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины, Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помещении на карантин около тысячи пассажиров круизного лайнера Costa Luminosa, который находится у берегов Италии.

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