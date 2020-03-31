Женева, Швейцария, , 23:53 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день, 31 марта, в мире зарегистрировано более 750 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число жертв превысило 36 тысяч человек.

Коронавирус зафиксирован почти во всех странах мира. При этом в первоначальной стране его появления — Китайской Народной Республике — удалось сдержать распространение эпидемии. Для этого власти пошли на жесткие меры изоляции миллионов граждан, остановку производств и общественного транспорта в регионах с наибольшим распространением коронавирусной инфекции.

Однако теперь коронавирус распространяется по другим странам. В некоторых из них сдержать распространение инфекции пока не удается.