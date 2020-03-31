Сыктывкар, , 23:53 — REGNUM Власти Коми из-за угрозы распространения нового коронавируса приняли решение о прекращении всех межмуниципальных перевозок автотранспортом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Речь идет и о грузовых, и о пассажирских перевозках. Ограничительная мера введена с 00:00 часов 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей региона. В соответствии с ним, гражданам запрещается покидать места проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми подтвержден 22 случая заражения опасным коронавирусом. Ближайший сосед Коми — Ненецкий АО — принял решение о закрытии автомобильного сообщения меду регионами.