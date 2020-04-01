Приштина, , 00:05 — REGNUM По информации Национального института общественного здравоохранения Косово 1 марта в самопровозглашенной республике было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Двое из недавно заболевших проживают в Северной Митровице. Таким образом, общее число заболевших болезнью, вызываемой коронавирусом, в самопровозглашенной республике достигло 112 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также 31 марта пятеро граждан Косово полностью излечились от COVID-19.

Всего победу над Косово оказали шестеро граждан Косово. В крае действует ограничение свободы передвижения.

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