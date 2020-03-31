Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM Власти Нью-Йорка считают, что через несколько дней в городе произойдёт ещё более масштабная вспышка коронавируса, заявил 31 марта на пресс-конференции мэр Билл де Блазио.

Он подчеркнул, что на данный момент 25% всех случаев заболевания коронавирусом в США выявлены в Нью-Йорке и ожидать спада не приходится.

По его словам, уже сейчас в город надо завезти 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, мэр Нью-Йорка объявил о закрытии 10 детских площадок, так как в этих местах люди не соблюдали необходимую дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что из 75 795 зараженных на территории штата более 43 тыс. являются жителями города Нью-Йорк.

Напомним, США уже заняли первое место в мире по масштабам распространения коронавируса COVID-19.

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